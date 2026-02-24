Contribuyen federadas cienfuegueras a limpieza de la ciudad

Compartir en

De pie y en victoria como aseguran en su documento de reafirmación revolucionaria, las federadas cienfuegueras protagonizaron hoy una jornada de trabajo voluntario en el parque Villuendas, de la capital provincial, al que siguió un acto de pronunciamientos en contra de las medidas de asfixia al pueblo cubano dictadas por el gobierno estadounidense.

La membrecía de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) del territorio dejó limpio el espacio que también guarda parte de la historia Patria y desde ese sitio, en acto público, denunció la agresividad, injusticia y crimen abierto contra nuestro pueblo, en esta jornada que marca el reinicio de las luchas por la independencia.

Yarisbel Franco Bueno, secretaria general de la FMC en la Perla del Sur, en nombre de la organización, aseguró que con la misma rebeldía de las que lucharon en la guerra necesaria, las cienfuegueras no claudican ante el cansancio, ni ante las voces que quieren dividir o silenciar a los cubanos , sino que renacen con creatividad y más fuerzas en cada nueva batalla.

El encuentro que forma parte de las actividades para saludar el 8 de marzo, en el año del centenario del natalicio de Fidel, reunió además de manera espontánea a transeúntes y vecinos que también recibieron plegables sobre derechos de las mujeres y el marco normativo que las protege en Cuba.