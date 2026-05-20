Falleció en Cienfuegos el Contralmirante Roberto Eduardo González Luaces

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En la tarde de este, 19 de mayo de 2026, falleció en la ciudad de Cienfuegos el Contralmirante de la reserva Roberto Eduardo González Luaces, quien durante más de cinco años se desempeñó como Jefe de la Región Militar de Cienfuegos.

Nacido el 13 de octubre de 1945 en la provincia de Ciego de Ávila, González Luaces se incorporó a la Revolución a través de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el primer llamado de 1964 y un año después, en 1965, entró en la Academia Naval, de la que egresó con el grado militar de Alférez.

A lo largo de su trayectoria en las FAR ocupó diversas responsabilidades, entre ellas la de Jefe de la Base Naval Central de la Marina de Guerra del Ejército Central. También fue Jefe del Estado Mayor Provincial de Cienfuegos y, desde 1999 hasta su licenciamiento en 2006, ejerció como Jefe de la Región Militar de Cienfuegos.



Durante su servicio activo participó en las acciones de la Lucha contra Bandidos en su provincia natal.

González Luaces ostentaba importantes condecoraciones, entre las que se destacan la Orden por el Servicio a la Patria en las FAR de Tercer Grado, la Medalla por el Servicio Ejemplar en las FAR, la Medalla Ignacio Agramonte de I, II y III Clase, así como las distinciones por el Servicio Distinguido y de Producción y Defensa.

Las condolencias llegan a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron con él en las FAR y en la provincia de Cienfuegos, en reconocimiento a una vida consagrada a la defensa de la Revolución Cubana.

Tomado del Periódico Cinco de septiembre