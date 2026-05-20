Garantizan vitalidad de telefonía fija en municipio cienfueguero de Rodas

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El municipio cienfueguero de Rodas cuenta con estabilidad en la telefonía fija, incluso ante la carencia de fluido eléctrico, gracias al suministro de energía que beneficia al Centro de Telecomunicaciones del territorio, conectado a un circuito protegido por el parque solar fotovoltaico «El pino».

La información compartida en sitios oficiales de Etecsa, en Cienfuegos, aclara que la ejecución de las labores la agradecen a los linieros de la Empresa Eléctrica de Rodas y a especialistas del Departamento de Energética de la División Territorial de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en la provincia.

La nota especifica también que la acción tecnológica deviene garantía para servicios tradicionales, públicos, los de conexión por red para la prestación de los servicios bancarios y otros trámites de alta demanda por la población.

Además, posibilita el acceso a internet mediante Nauta Hogar y la vía WI-FI, ventajas estas que multiplican su alcance, en especial, el aviso oportuno ante cualquier emergencia médica o de otra índole presentada en el lugar.