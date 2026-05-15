Reajustan en Cienfuegos rutas de transporte de pasajeros y Medibus

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Nuevos reajustes tendrán rutas de transporte de pasajeros y Medibus en la provincia de Cienfuegos a partir del venidero lunes 18 de mayo, como consecuencia de las severas limitaciones con el combustible, impuestas por el cerco energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Orlando Valdés Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base de Trasnsportaciòn de Pasajeros, explicó que la reorganización busca priorizar rutas esenciales y garantizar la movilidad de sectores sensibles como la salud.

Principales reajustes

Ruta Cienfuegos-Pasacaballo-La Milpa: Reducirá su frecuencia: solo funcionará lunes, miércoles y sábado, con dos salidas diarias (mañana y tarde). «Podrá ajustarse según acuerdos con el Consejo Popular y prioridades con urgencia de transportación», preciso el directivo.

Reducirá su frecuencia: solo funcionará lunes, miércoles y sábado, con dos salidas diarias (mañana y tarde). «Podrá ajustarse según acuerdos con el Consejo Popular y prioridades con urgencia de transportación», preciso el directivo. Los Medibus: Se transforma en un esquema especial: un ómnibus cubrirá de lunes a viernes cuatro rutas (Aguada–Rodas-Abreus, Lajas- Cruces–Palmira, Cumanayagua–Cienfuegos.y CEN-Cienfuegos. Se priorizarán pacientes de oncología y embarazadas, en coordinación con las Direcciones de Salud de cada municipio.

Se transforma en un esquema especial: un ómnibus cubrirá de lunes a viernes cuatro rutas (Aguada–Rodas-Abreus, Lajas- Cruces–Palmira, Cumanayagua–Cienfuegos.y CEN-Cienfuegos. Se priorizarán pacientes de oncología y embarazadas, en coordinación con las Direcciones de Salud de cada municipio. Transporte de trabajadores de la salud: Se mantienen cuatro rutas: Aguada–Abreus–Cienfuegos, Cartagena–Rodas–Cienfuegos, Lajas–Cruces–Palmira–Cienfuegos y Cumanayagua–Cienfuegos. Además, la ruta de médicos de Abreus saldrá desde el hospital provincial de Cienfuegos hasta Horquita.

Se mantienen cuatro rutas: Aguada–Abreus–Cienfuegos, Cartagena–Rodas–Cienfuegos, Lajas–Cruces–Palmira–Cienfuegos y Cumanayagua–Cienfuegos. Además, la ruta de médicos de Abreus saldrá desde el hospital provincial de Cienfuegos hasta Horquita. Rutas del Plan Turquino (serranía de Cumanayagua) : Limitadas a tres destinos: El Nicho, Cuatro Vientos y Yaguanabo Arriba, con frecuencia de una vez por semana para cada asentamiento.

: Limitadas a tres destinos: El Nicho, Cuatro Vientos y Yaguanabo Arriba, con frecuencia de una vez por semana para cada asentamiento. Servicios especiales Se mantienen el traslado de niños del Centro Médico Psicopedagógico, el servicio fúnebre y el convenio con los establecimientos penitenciarios .

Valdés Pérez subrayó que estos ajustes son temporales y sujetos a cambios según las asignaciones de combustible en las próximas semanas.

En cuanto a la ruta Cienfuegos-La Habana, se informó este viernes por Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, que la programación actual de Ómnibus Nacionales se mantendrá hasta el 17 de junio y desde el día 18, las salidas entre La Habana y las cabeceras provinciales se reducirán a tres frecuencias semanales, incluida Pinar del Río; mientras que las rutas hacia Manzanillo y Baracoa pasarán a una salida semanal.