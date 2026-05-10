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Hoy rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar. Celebramos el Día de la Madre. Ellas son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representan el amor y apoyo incondicionales en su desarrollo como personas.

Es por ello que hoy honramos de manera muy especial a todas las madres del mundo.

Experimento social para demostrar lo valiosas que son las madres. Espacio León

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en diferentes partes del mundo?

La celebración del Día de la Madre varía de acuerdo a las costumbres de cada país, coincidiendo en su mayoría en el mes de mayo. Los noruegos lo celebran en febrero, en pleno invierno. Por el contrario, en Indonesia esperan hasta el 22 de diciembre para felicitar a sus madres, siendo los más tardíos.

Te contamos cuando y como se celebra el Día de la Madre en algunos países, de acuerdo al calendario mundial:

España (primer domingo de mayo) : coincide con la llegada de la primavera y la renovación de las flores, como símbolo femenino.

: coincide con la llegada de la primavera y la renovación de las flores, como símbolo femenino. Rusia y otros países del Este: hacen coincidir el Día de la Madre con el Día Internacional de la Mujer .

hacen coincidir el Día de la Madre con el Día Internacional de la Mujer . Corea del Sur (8 de mayo): celebran juntos el Día de la Madre y el Día del Padre. Se llama Día de los Padres.

celebran juntos el Día de la Madre y el Día del Padre. Se llama Día de los Padres. México (10 de mayo): se acostumbra celebrar desde el día anterior. El domingo se visita la iglesia y se canta la canción «Las Mañanitas», para elogiar a las madres.

se acostumbra celebrar desde el día anterior. El domingo se visita la iglesia y se canta la canción «Las Mañanitas», para elogiar a las madres. Otros países que lo celebran el 10 de mayo son Guatemala, El Salvador, Belice, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Omán, Pakistán y Singapur.

Argentina (tercer domingo de octubre): debido a la antigua celebración del calendario litúrgico, que conmemoraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en octubre.

debido a la antigua celebración del calendario litúrgico, que conmemoraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en octubre. Japón (segundo domingo de mayo): se acostumbra regalar rosas rojas o claveles rosados, simbolizando para los asiáticos el amor y la pureza de las madres.

se acostumbra regalar rosas rojas o claveles rosados, simbolizando para los asiáticos el amor y la pureza de las madres. Francia (último domingo de mayo): si la fecha coincide con la celebración del Día de Pentecostés, se festeja el primer domingo de junio.

si la fecha coincide con la celebración del Día de Pentecostés, se festeja el primer domingo de junio. Venezuela, Colombia, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Honduras, Chile y Estados Unidos: se celebra el segundo domingo de mayo.

se celebra el segundo domingo de mayo. Panamá (8 de diciembre): coincide con el Día de la Inmaculada Concepción.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

Las celebraciones varían según el país

Los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, donde la Diosa Isis, conocida como la «Gran Madre» era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la Diosa Rea, madre de los Dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la Diosa Cibeles, la Diosa Madre.

El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebrara el Día de la Madre, en honor a la Inmaculada Concepción. De hecho, en algunos países, como en Panamá se sigue celebrando el Día de la Madre el 8 de diciembre.

En Estados Unidos dos mujeres influyentes lucharon para que se reconociera el Día de la Madre. Fueron la poetisa y activista Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis. Ésta última encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Y finalmente tuvo resultados. El presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró oficialmente en 1914 que el Día de la Madre se celebraría el segundo domingo de mayo.

En España por aquél entonces el Día de la Madre se celebraba el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Fue a raíz de la declaración oficial de Woodrow Wilson cuando se planteó una distinción de celebraciones: por un lado, la Inmaculada Concepción y por otro el Día de la Madre como celebración de la maternidad.

Es en el año 1965 cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, tal y como lo conocemos actualmente.

Ver también Día Internacional de las Mujeres Matemáticas

En países católicos, la madre queda representada por la figura de la Virgen María

¡Feliz Día de la Madre! ¿Qué hacer para celebrarlo?

El mejor regalo es compartir tiempo con tu mamá

Conmemorar el amor de una madre no se circunscribe a un día específico, todos los días es una ocasión especial para celebrar y compartir con nuestras madres. Hay muchas cosas que puedes hacer para celebrar el Día de la Madre, inclusive en tiempos de pandemia.

Si tienes la dicha de tener cerca a tu mamá puedes compartir este día con ella, charlando, recordando buenos momentos, viendo fotos de antaño, o haciendo cosas que os gusten. Y por qué no, tener un detalle especial con ella, obsequiándole algún presente: tarjetas, flores, chocolates y otros artículos que sean de su agrado.

Películas para ver en el Día de la Madre

Invítala a disfrutar de alguna película agradable y divertida, desde la comodidad del hogar. Te recomendamos algunos títulos interesantes, relacionados con el Día de las Madres:

Qúedate a mi lado (EEUU, año 1998, drama): cuenta la historia de dos mujeres que deben dejar a un lado sus diferencias y resentimientos para hacer frente a una situación familiar.

cuenta la historia de dos mujeres que deben dejar a un lado sus diferencias y resentimientos para hacer frente a una situación familiar. Mamma Mia (EEUU, año 2008, comedia musical): cuenta la historia de ,una joven que ha sido criada en una isla griega, por una madre rebelde y poco convencional. Deberá descubrir quién es su verdadero padre.

cuenta la historia de ,una joven que ha sido criada en una isla griega, por una madre rebelde y poco convencional. Deberá descubrir quién es su verdadero padre. Un sueño posible (EEUU, año 2009, drama): una familia norteamericana de clase privilegiada adopta a un adolescente afroamericano proveniente de un hogar desestructurado, para forjarle un prometedor futuro.

una familia norteamericana de clase privilegiada adopta a un adolescente afroamericano proveniente de un hogar desestructurado, para forjarle un prometedor futuro. Brave (EEUU, año 2012, animación): trata sobre la relación de una princesa con su madre, quien está decidida a que cambiar su futuro, tomando una valiente decisión.

trata sobre la relación de una princesa con su madre, quien está decidida a que cambiar su futuro, tomando una valiente decisión. Feliz Día de la Madre (EEUU, año 2017, comedia-drama): faltan solo unos días para el Día de la Madre y varias familias tienen que decidir como celebrarlo.

faltan solo unos días para el Día de la Madre y varias familias tienen que decidir como celebrarlo. Wonder (EEUU, año 2017, comedia drama): una madre acompaña a su hijo al tránsito hacia la vida normal, ya que padece una enfermedad genética que le ha deformado el rostro.

¡Muchas felicidades a todas las madres en su día! Si compartes en redes sociales usa el hashtag #diadelamadre

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