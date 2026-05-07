FitCuba 2026 en Cienfuegos: Alianzas entre el turismo y el desarrollo local sostenible

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La promoción de sitios atractivos que enlazan los encantos patrimoniales y naturales con proyectos de desarrollo local distingue la presencia de la provincia de Cienfuegos en la edición 44 de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026, inaugurada este jueves.

A través de las redes sociales y la plataforma oficial del evento, el territorio sureño muestra desde excursiones por senderos ecológicos hasta centros de bienestar y calidad de vida, sin olvidar los lugares donde permanece la huella de Benny Moré en Santa Isabel de las Lajas.



Yunaidis Pérez,subdelegada del Ministerio de Turismo en la provincia, confirmó que la feria ha abierto espacios para el intercambio presencial con turoperadores y entidades del sector. «En esta ocasión, Cienfuegos se estableció como un gran stand en la Casa Verde, perteneciente al grupo Meliá, con nueve expositores que representan la estrategia turística local. Esta instalación, restaurada recientemente, se convierte en uno de los atractivos novedosos del territorio», explicó.

Este viernes, la Feria Internacional de Turismo en Cienfuegos abrirá sus puertas a los visitantes extranjeros que ya disfrutan de la Perla del Sur.

“Hemos decidido que todo el cliente internacional que hoy está en Cienfuegos pueda acercarse hasta aquí y conocer de cerca, de la mano de los principales representantes, los productos y atractivos turísticos que tiene la provincia”, añadió Pérez.

Entre las novedades destaca las opciones de Transtur, con nuevas modalidades de renta de carros y motos eléctricas, una opción que ha despertado gran interés entre los clientes extranjeros presentes en la ciudad y que forma parte de la inserción del sector en el cambio de matriz energética que impulsa la nación caribeña.

FitCuba 2026 se extenderá hasta el nueve de mayo. Por primera vez, esta bolsa comercial aparece de manera electrónica y constituye un importante espacio para recuperar esta industria en medio del complejo escenario económico que enfrenta la isla caribeña.