Recibe COPEXTEL Cienfuegos la bandera Colectivo Vanguardia Nacional 

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En reconocimiento a resultados sobresalientes en los ámbitos económicos y sindicales, los trabajadores de la División Territorial COPEXTEL Cienfuegos recibieron la bandera que los acredita como Colectivo Vanguardia Nacional, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba.

Ejemplo de esfuerzo y consagración, durante el 2025 Copextel Cienfuegos, logró Ingresos totales superiores al último año, generados principalmente al capitalizar oportunidades para prestar servicios, incluso fuera de la provincia y logra certificar sus estados financieros por el Centro Internacional de la Habana, los cuales se evalúan de Razonable.

Los 123 trabajadores de COPEXTEL en la etapa evaluada para el otorgamiento del estandarte muestran resultados relevantes en el montaje e instalación de sistemas fotovoltaicos y de islas en la provincia sureña y en Sancti Spíritus; así como en viviendas aisladas en el Escambray y en el municipio de Lajas; además de labores en la península de Ancón y en las villas de Yaguanabo y Guajímico.

Entre otros logros que avalan la bandera de Vanguardia Nacional por tercera ocasión , están el cumplimiento de los compromisos de trabajos con sectores estratégicos, como Salud Pública, Educación, Turismo, Plan Turquino y Energía con el cambio de la matriz energética; así como conseguir con recursos propios mejorar la imagen del taller de Electrodomésticos, como parte del Proyecto de Revitalización de los Talleres de Atención a la Población.

El colectivo abanderado logró en tiempo récord su aporte voluntario por la Patria y mantienen un activo quehacer sindical y compromiso de continuidad; incrementó las ventas por concepto de servicios prestados y de mano de obra; además de establecer el encadenamiento con la Mipyme “EFISEG” asociada directamente a trabajos de clima y refrigeración.