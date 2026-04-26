Aquí el pueblo: Acciones en Cienfuegos para eliminar trabas en la bancarización (+🎧Audio)

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Al dilema de la bancarización, que se ha convertido en estos momentos en una de las principales insatisfacciones de la población, dedicó el programa Aquí el pueblo, de Radio Ciudad del Mar, la emisión correspondiente al mes de abril.

Conducido por las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno, el espacio abordó los problemas que impiden el avance de este proceso y las acciones que corresponden a los organismos e instituciones implicadas en revertir las fallas en este escenario importante para el desarrollo de la economía.

Mediante llamadas telefónicas, los oyentes compartieron sus vivencias cotidianas: desde la negativa de algunos actores económicos (privados y estatales) a recibir pagos con tarjeta o mediante código QR, hasta la imposibilidad de extraer dinero en los bancos.

Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en la provincia, explicó que ante la falta de depósitos por parte de actores económicos, los bancos a veces se ven obligados a limitar los montos a extraer mediante tarjetas de personas naturales. Asimismo, precisó que se ha tenido que contar con apoyo policial para enfrentar a «coleros» en las afueras de las sucursales.

La especialista de Bandec informó que los servicios bancarios ya recuperaron su horario habitual. Las sucursales del BANDEC atienden de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., y los sábados hasta la 1:00 p.m. (en el caso del Banco Popular de Ahorro (BPA), los sábados hasta las 12:00 m.). Esto, luego de semanas en que se restringió el horario hasta la 1:00 p.m. por afectaciones energéticas.

Nildamarys Castillo Urgellés, jefa del departamento de banca de negocios en BPA, expuso que ya 18 de sus 29 sucursales en la provincia cuentan con paneles solares, y otras dos operan con equipos de carga portátil. El resto están enclavadas en circuitos protegidos, lo cual ha minimizado las afectaciones.

Rafael Leyva Madrigal, subdirector de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Cienfuegos, alertó sobre la diferencia entre un pago en línea (a través del código QR que dirige a la cuenta fiscal) y una simple transferencia a la cuenta personal del dueño. El pago en línea es el correcto, permite al cliente recibir bonificaciones (hasta un seis por ciento) y evita que el actor económico evada impuestos.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del PCC, exhortó a incrementar el control popular y la fiscalización por parte de los organismos que tienen que ver con esta labor y sugirió además ampliar la divulgación de este tema en los medios de comunicación.

A fortalecer la Comisión Provincial de Bancarización llamó la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, quien reconoció además la importancia de articular de manera coherente todos los eslabones que deben funcionar para transitar por un mejor camino en un tema que hoy impacta en la vida cotidiana de la población.

En los finales de «Aquí el pueblo» los oyentes conocieron acerca de los preparativos en Cienfuegos para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, el venidero Primero de Mayo.

El llamado a la denuncia ciudadana Yanina Guerra Acosta, coordinadora en funciones de programas y objetivos en el gobierno provincial, presentó los teléfonos habilitados para que la población denuncie cualquier violación del proceso de bancarización, como la negativa a recibir pagos electrónicos: -Dirección Integral de Supervisión: 43 55 24 19 -Puesto de mando del Gobierno: 43 55 61 39 -Grupo Empresarial de Comercio (24h): 43 52 65 13 -Atención al Contribuyente (ONAT): 43 51 87 55

🎧Escuche el Programa Aquí el pueblo, emisión del 24 de abril de 2026.