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🎧 Triángulo de la confianza: 90 años de RCM – María de los Ángeles Inchauspi, una locutora muy popular

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Radio Ciudad del Mar cumplirá 90 años el venideo 1 de julio y entre quienes han dejado una huella en la audiencia figura María de los Ángeles Inchauspi, ya alejada de los micrófonos, pero sigue siendo muy querida por su carisma y el impacto que tuvieron los programas donde laboró.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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