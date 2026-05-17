Ariadna Cuéllar se alza con uno de los premios Cubadisco 2026 por “Serenata concertada” 

La guitarrista concertista Ariadna Cuéllar Pérez obtuvo el Premio Cubadisco 2026 en la categoría Solista Concertante por su obra “Serenata concertada”, reconocimiento que la intérprete dedicó “a mi familia, a mi Cienfuegos y a los guitarristas cubanos estén donde estén”.
El lauro fue entregado durante la gala de premiaciones de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2026, efectuada este sábado en La Habana. El disco, producido por el sello Bis Music, cuenta con la dirección musical de Eduardo Rodríguez Saura y arreglos del maestro Francisco Rodríguez.
«Agradecida con todos los que apoyaron en la realización de éste disco desde la gestación hasta el final. Muchas gracias al jurado de Cubadisco por el reconocimiento,a Bismusic por permitirme ser parte de su catálogo,al productor musical del disco Eduardo Rodríguez por el exquisito y magistral trabajo y por soportarme,al Maestro Francisco Rodríguez por las versiones maravillosas», expresó la artista.
Cuéllar Pérez, actualmente presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Cienfuegos, manifestó también su agradecimiento «a la Dirección Provincial de Cultura y al Primer Secretario del Partido por permitir mi participación en la Gala de Premiaciones».
“Serenata concertada” estuvo nominado en otras dos categorías: Diseño de sonido ambiente controlado y Ópera prima. El álbum agrupa once canciones antológicas de la música popular cubana, versiones hechas magistralmente para guitarra solista por el maestro Francisco Rodríguez, entre las que se encuentran clásicos del pentagrama cubano como Unicornio, de Silvio Rodríguez, Cumbanchero, de Rafael Hernández, No puedo ser feliz, de Adolfo Guzmán, y Son de la Loma, de Miguel Matamoros.
La edición 29 de Cubadisco estuvo dedicada al son cubano, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así como a la memoria de Jorge Gómez, figura fundacional del evento fallecido recientemente.Por primera vez el género Reparto cubano cuenta con una categoría oficial dentro del certamen, lo cual evidencia la popularidad de uno de los fenómenos musicales más influyentes de la escena contemporánea cubana.
A continuación, la lista de los premios del Cubadisco 2026
🏆 GRAN PREMIO CUBADISCO 2026
|Álbum
|Artista
|Mira como vengo
|Isaac Delgado
🎭 PREMIOS A LA MAESTRÍA ARTÍSTICA
|Reconocimiento
|Artista / Agrupación
|Motivo
|Premio a la Maestría Artística
|Daiana García y la Orquesta de Cámara de La Habana
|En su Aniversario 20
🎛️ PREMIO AL PRODUCTOR MUSICAL
|Galardonado
|Logro
|Orlando (Maraca) Valle
|Por su aporte a la música y la discografía cubana
🏅 PREMIOS DE HONOR
|Galardonado
|Orquesta Revé
|Septeto Santiaguero
|Pedrito Calvo
|Gilberto Santa Rosa
|José Alberto (El Canario)
|José Luis Arango
|Mayito Rivera
|Pedro Lugo (El Nene)
|María Elena Vinueza
|Víctor Torres
✨ PREMIOS ESPECIALES
|Galardonado
|Obra / Motivo
|Pancho Amat
|Álbum Tributo al tres cubano
|Frank Fernández
|Música para el capítulo Mireya Luis de la serie documental Ruta ADN
|Elvira Fuentes e Iliana García
|DVD Solfeo y armonía. Dos experiencias cubanas
|Miguel Ángel García y Museo Nacional de la Música
|Conjunto de producciones sobre la vida y obra de Berta Armiñán y la Cultura Franco-Haitiana
|Joaquín Borges Triana
|Guión musical y conducción en la serie Segundo piso otra vez
|Augusto Blanca
|Álbum Postergadas
|Alex Díaz y Roly Ávalos
|Álbum La controversia del siglo en verso improvisado
🧒 PREMIO AL CONJUNTO DE OBRAS AUDIOVISUALES DEDICADAS A LAS INFANCIAS
|Galardonado
|Obra
|Enid Rosales
|Todo gira
|Varios artistas
|Álbum Concierto para repartir canciones. La música de Silvio Rodríguez para la niñez
|La Colmenita
|Ricitos en el bosque de Irakere (adaptación homenaje al Grupo Irakere)
📚 RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LA INVESTIGACIÓN
|Galardonado
|Obra
|Cecilio Tieles
|Álbum A tempo con Cecilio Tieles
|Jesús Gómez Cairo
|Álbum Jesús habla de Gómez Cairo
🎼 ÁREA GENERAL
Ópera prima
|Ganador
|Obra
|Cuerdas del alma
|Raíz y deriva
Diseño de sonido – ambiente controlado
|Ganador
|Obra
|Isaac Delgado
|Mira como vengo
Diseño de sonido – ambiente no controlado
|Ganador
|Obra
|Gretel Cazón, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y Coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba
|Detrás del muro
Diseño gráfico
|Ganador
|Obra
|Ricardo Monnar y Marah Góngora
|Álbum Nueva era de Maraca y Camerata Cortés
Notas discográficas
|Ganador
|Obra
|Claudia Fallarero
|Álbum Habana a toda cuerda de Orquesta de Cámara de La Habana
Notas musicológicas
|Ganador
|Obra
|Carmen Souto
|Álbum De regreso a la aldea de Ernesto Oliva y Camerata Romeu
🎶 MÚSICA PATRIMONIAL
Antología – Versiones
|Ganador
|Obra
|Varios artistas
|Rumba con swing. Re-creaciones de Chano Pozo
De la tradición sonera
|Ganador
|Obra
|Maykel Dinza
|Destino
Tradicional Variado
|Ganador
|Obra
|Orquesta Failde
|Caminando piango piango
Compilación
|Ganador
|Obra
|Miriam Ramos
|Transparencia (Colección vol. 6) – Selección de grabaciones entre 1976 y 2020
🎤 CANCIONÍSTICA
Canción
|Ganador
|Obra
|Rolando Luna y Annys Batista
|Locuras
Canción para niños
|Ganador
|Obra
|Yamira Díaz
|Las nanas de Yamira
Trova
|Ganador
|Obra
|Varios artistas
|Canción de luz. Homenaje a Ángel Quintero
Banda Sonora
|Ganador
|Obra
|Waldo Mendoza
|Regreso al corazón
💿 MINIÁLBUM Y SENCILLOS
Miniálbum
|Ganador
|Obra
|Sada
|Sada
Sencillos
|Ganador
|Obra
|Elito Revé y su Charangón
|Muy grande pa´ tu edad
🎷 JAZZ – INSTRUMENTAL
Jazz
|Ganador
|Obra
|Mayquel González
|Cháchara
Instrumental
|Ganador
|Obra
|Maraca y Camerata Cortés
|Nueva era
💃 MÚSICA POPULAR BAILABLE ACTUAL
Bailable contemporáneo
|Ganador
|Obra
|Isaac Delgado
|Mira como vengo
Variado tropical
|Ganador
|Obra
|Alain Pérez
|Bingo
🎻 MÚSICA ACADÉMICA
Solista concertante
|Ganador
|Obra
|Ariadna Cuéllar
|Serenata concertada
Música vocal y sinfónica
|Ganador
|Obra
|Orquesta de Cámara de La Habana e invitados
|De todos los colores… y también sinfónico
Música de cámara
|Ganador
|Obra
|Ernesto Oliva y Camerata Romeu
|De regreso a la aldea
🔀 FUSIÓN
Fusión – Alternativa
|Ganador
|Obra
|Yilian Cañizares
|Erzulie
Pop – Fusión
|Ganador
|Obra
|Ernesto Blanco
|Mundo remix vol. 1
🏙️ MÚSICA URBANA
Hip-hop
|Ganador
|Obra
|Dúo Obsesión
|Luciérnaga. Crónicas de luz
Pop urbano – Reparto
|Ganador
|Obra
|Wampi
|El rey de La Habana
🎬 AUDIOVISUALES
Concierto Largometraje
|Ganador
|Obra
|Mayra María García
|Audiovisual de De regreso a la aldea (Ernesto Oliva y Camerata Romeu)
Concierto Mediometraje
|Ganador
|Obra
|Gretel Cazón
|Audiovisual de Detrás del muro (Gretel Cazón, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y Coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba)
De la Tradición Sonera (audiovisual)
|Ganador
|Obra
|José Manuel García Suárez
|María Victoria Rodríguez: Que hablen si van a hablar
Documental Musical
|Ganador
|Obra
|Liván A. Magdaleno Cruzata
|Tamboreras de Varios artistas
Making of
|Ganador
|Obra
|Ileana Rodríguez y Neris González Bello
|Rumba con swing. Re-creaciones de Chano Pozo (Varios artistas)
🌐 EN REDES
|Ganador
|Obra
|Neris González Bello y Gustavo González Rodríguez
|Serie El jazz. Podcast Música al día (Varios artistas)
🤝 COLABORACIÓN INTERNACIONAL
|Ganador
|Obra
|Gino Sitson feat. Alejandro Rodríguez. Invitada especial: Nancy Morejón
|Voce
|Marcos Madrigal y Alessandro Stella
|Pizzetti & Montemezzi
|Ensemble Vedado
|Tenebris
|Roberto Fonseca y Vincent Segal
|Nuit parisienne à la Havane
🌍 INTERNACIONAL
|Ganador
|Obra
|Alex Pertout
|Capitán Araña
|Corimé
|Disarmo
|Balkanova
|July morning
|Herencia y Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta
|Portal. Sinfonía para el tambor
|David Gómez
|Evohé
|Nando Juglar
|Nando Juglar en La Habana