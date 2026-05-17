Cienfuegos / Culturales

Ariadna Cuéllar se alza con uno de los premios Cubadisco 2026 por “Serenata concertada” 

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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La guitarrista concertista Ariadna Cuéllar Pérez obtuvo el Premio Cubadisco 2026 en la categoría Solista Concertante por su obra “Serenata concertada”, reconocimiento que la intérprete dedicó “a mi familia, a mi Cienfuegos y a los guitarristas cubanos estén donde estén”.

El lauro fue entregado durante la gala de premiaciones de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2026, efectuada este sábado en La Habana. El disco, producido por el sello Bis Music, cuenta con la dirección musical de Eduardo Rodríguez Saura y arreglos del maestro Francisco Rodríguez.

«Agradecida con todos los que apoyaron en la realización de éste disco desde la gestación hasta el final. Muchas gracias al jurado de Cubadisco por el reconocimiento,a Bismusic por permitirme ser parte de su catálogo,al productor musical del disco Eduardo Rodríguez por el exquisito y magistral trabajo y por soportarme,al Maestro Francisco Rodríguez por las versiones maravillosas», expresó la artista.

Cuéllar Pérez, actualmente presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Cienfuegos, manifestó también su agradecimiento «a la Dirección Provincial de Cultura y al Primer Secretario del Partido por permitir mi participación en la Gala de Premiaciones».

“Serenata concertada” estuvo nominado en otras dos categorías: Diseño de sonido ambiente controlado y Ópera prima. El álbum agrupa once canciones antológicas de la música popular cubana, versiones hechas magistralmente para guitarra solista por el maestro Francisco Rodríguez, entre las que se encuentran clásicos del pentagrama cubano como Unicornio, de Silvio Rodríguez, Cumbanchero, de Rafael Hernández, No puedo ser feliz, de Adolfo Guzmán, y Son de la Loma, de Miguel Matamoros.

La edición 29 de Cubadisco estuvo dedicada al son cubano, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así como a la memoria de Jorge Gómez, figura fundacional del evento fallecido recientemente.Por primera vez el género Reparto cubano cuenta con una categoría oficial dentro del certamen, lo cual evidencia la popularidad de uno de los fenómenos musicales más influyentes de la escena contemporánea cubana.

A continuación, la lista de los premios del Cubadisco 2026

🏆 GRAN PREMIO CUBADISCO 2026

Álbum Artista
Mira como vengo Isaac Delgado

🎭 PREMIOS A LA MAESTRÍA ARTÍSTICA

Reconocimiento Artista / Agrupación Motivo
Premio a la Maestría Artística Daiana García y la Orquesta de Cámara de La Habana En su Aniversario 20

🎛️ PREMIO AL PRODUCTOR MUSICAL

Galardonado Logro
Orlando (Maraca) Valle Por su aporte a la música y la discografía cubana

🏅 PREMIOS DE HONOR

Galardonado
Orquesta Revé
Septeto Santiaguero
Pedrito Calvo
Gilberto Santa Rosa
José Alberto (El Canario)
José Luis Arango
Mayito Rivera
Pedro Lugo (El Nene)
María Elena Vinueza
Víctor Torres

✨ PREMIOS ESPECIALES

Galardonado Obra / Motivo
Pancho Amat Álbum Tributo al tres cubano
Frank Fernández Música para el capítulo Mireya Luis de la serie documental Ruta ADN
Elvira Fuentes e Iliana García DVD Solfeo y armonía. Dos experiencias cubanas
Miguel Ángel García y Museo Nacional de la Música Conjunto de producciones sobre la vida y obra de Berta Armiñán y la Cultura Franco-Haitiana
Joaquín Borges Triana Guión musical y conducción en la serie Segundo piso otra vez
Augusto Blanca Álbum Postergadas
Alex Díaz y Roly Ávalos Álbum La controversia del siglo en verso improvisado

🧒 PREMIO AL CONJUNTO DE OBRAS AUDIOVISUALES DEDICADAS A LAS INFANCIAS

Galardonado Obra
Enid Rosales Todo gira
Varios artistas Álbum Concierto para repartir canciones. La música de Silvio Rodríguez para la niñez
La Colmenita Ricitos en el bosque de Irakere (adaptación homenaje al Grupo Irakere)

📚 RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LA INVESTIGACIÓN

Galardonado Obra
Cecilio Tieles Álbum A tempo con Cecilio Tieles
Jesús Gómez Cairo Álbum Jesús habla de Gómez Cairo

🎼 ÁREA GENERAL

Ópera prima

Ganador Obra
Cuerdas del alma Raíz y deriva

Diseño de sonido – ambiente controlado

Ganador Obra
Isaac Delgado Mira como vengo

Diseño de sonido – ambiente no controlado

Ganador Obra
Gretel Cazón, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y Coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba Detrás del muro

Diseño gráfico

Ganador Obra
Ricardo Monnar y Marah Góngora Álbum Nueva era de Maraca y Camerata Cortés

Notas discográficas

Ganador Obra
Claudia Fallarero Álbum Habana a toda cuerda de Orquesta de Cámara de La Habana

Notas musicológicas

Ganador Obra
Carmen Souto Álbum De regreso a la aldea de Ernesto Oliva y Camerata Romeu

🎶 MÚSICA PATRIMONIAL

Antología – Versiones

Ganador Obra
Varios artistas Rumba con swing. Re-creaciones de Chano Pozo

De la tradición sonera

Ganador Obra
Maykel Dinza Destino

Tradicional Variado

Ganador Obra
Orquesta Failde Caminando piango piango

Compilación

Ganador Obra
Miriam Ramos Transparencia (Colección vol. 6) – Selección de grabaciones entre 1976 y 2020

🎤 CANCIONÍSTICA

Canción

Ganador Obra
Rolando Luna y Annys Batista Locuras

Canción para niños

Ganador Obra
Yamira Díaz Las nanas de Yamira

Trova

Ganador Obra
Varios artistas Canción de luz. Homenaje a Ángel Quintero

Banda Sonora

Ganador Obra
Waldo Mendoza Regreso al corazón

💿 MINIÁLBUM Y SENCILLOS

Miniálbum

Ganador Obra
Sada Sada

Sencillos

Ganador Obra
Elito Revé y su Charangón Muy grande pa´ tu edad

🎷 JAZZ – INSTRUMENTAL

Jazz

Ganador Obra
Mayquel González Cháchara

Instrumental

Ganador Obra
Maraca y Camerata Cortés Nueva era

💃 MÚSICA POPULAR BAILABLE ACTUAL

Bailable contemporáneo

Ganador Obra
Isaac Delgado Mira como vengo

Variado tropical

Ganador Obra
Alain Pérez Bingo

🎻 MÚSICA ACADÉMICA

Solista concertante

Ganador Obra
Ariadna Cuéllar Serenata concertada

Música vocal y sinfónica

Ganador Obra
Orquesta de Cámara de La Habana e invitados De todos los colores… y también sinfónico

Música de cámara

Ganador Obra
Ernesto Oliva y Camerata Romeu De regreso a la aldea

🔀 FUSIÓN

Fusión – Alternativa

Ganador Obra
Yilian Cañizares Erzulie

Pop – Fusión

Ganador Obra
Ernesto Blanco Mundo remix vol. 1

🏙️ MÚSICA URBANA

Hip-hop

Ganador Obra
Dúo Obsesión Luciérnaga. Crónicas de luz

Pop urbano – Reparto

Ganador Obra
Wampi El rey de La Habana

🎬 AUDIOVISUALES

Concierto Largometraje

Ganador Obra
Mayra María García Audiovisual de De regreso a la aldea (Ernesto Oliva y Camerata Romeu)

Concierto Mediometraje

Ganador Obra
Gretel Cazón Audiovisual de Detrás del muro (Gretel Cazón, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y Coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba)

De la Tradición Sonera (audiovisual)

Ganador Obra
José Manuel García Suárez María Victoria Rodríguez: Que hablen si van a hablar

Documental Musical

Ganador Obra
Liván A. Magdaleno Cruzata Tamboreras de Varios artistas

Making of

Ganador Obra
Ileana Rodríguez y Neris González Bello Rumba con swing. Re-creaciones de Chano Pozo (Varios artistas)

🌐 EN REDES

Ganador Obra
Neris González Bello y Gustavo González Rodríguez Serie El jazz. Podcast Música al día (Varios artistas)

🤝 COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Ganador Obra
Gino Sitson feat. Alejandro Rodríguez. Invitada especial: Nancy Morejón Voce
Marcos Madrigal y Alessandro Stella Pizzetti & Montemezzi
Ensemble Vedado Tenebris
Roberto Fonseca y Vincent Segal Nuit parisienne à la Havane

🌍 INTERNACIONAL

Ganador Obra
Alex Pertout Capitán Araña
Corimé Disarmo
Balkanova July morning
Herencia y Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta Portal. Sinfonía para el tambor
David Gómez Evohé
Nando Juglar Nando Juglar en La Habana

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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