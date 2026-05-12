Cuba reajusta precios de venta de combustible en dólares

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A partir del próximo viernes 15 de mayo los precios de venta en divisas de los combustibles en Cuba se actualizarán según los costos reales de cada operación específica, informó hoy el Ministerio de Finanzas y Precios.

En los últimos meses se ha intensificado el bloqueo económico impuesto a la isla por Estados Unidos con el cerco energético, mediante amenazas y coacción, para impedir que los barcos atraquen o los proveedores vendan, en un escenario internacional encarecido por guerras y tensiones geopolíticas.

Ante esta compleja realidad, los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio fijo para la venta en dólares en todo el país.

Es por ello que a partir del próximo viernes 15 de mayo, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica.

Por tanto, en lo adelante coexistirán diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, que responderán al costo real de importación de cada actor económico; en ello influirá el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.

«Hasta la actualidad se mantuvo un precio fijo para la venta de combustibles como política de protección ante los cambios e inestabilidades propias de un mercado convulso, lo cual no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones, señala la nota oficial del Ministerio de Finanzas y Precios.

Cuba demanda su derecho irrenunciable a importar combustibles para garantizar el desarrollo económico y social del país y el bienestar de su pueblo», acotó la entidad estatal.