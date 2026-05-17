Celebran en Cienfuegos acto nacional por el Día del Campesino

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En la plaza central de Aguada de Pasajeros, municipio perteneciente a la provincia de Cienfuegos, tuvo lugar este domingo el acto nacional por el Día del Campesino cubano y la conmemoración de los aniversarios 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), el 67 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y el 80 del asesinato de Niceto Pérez García.

Asistieron a la conmemoración Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República; José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Agroalimentario y Jorge Luís Tapia Fonseca, miembro del Comité Central del Partido y vice primer ministro.

El Vicepresidente de la República junto a Félix Duartes Ortega, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y presidente de la Anap, entregaron a Yazmín Jiménez Álvarez, máxima dirigente anapista en el territorio sureño, la condición que acredita a la provincia como ganadora de la emulación 17 de mayo y sede de las actividades centrales por la trilogía de efemérides.

Momento oportuno además para que el presidente Nacional de la ANAP otorgara reconocimientos a las dos provincias que alcanzaron la condición de destacadas en la confrontación: Sancti Spíritus y Matanzas; así como para que también en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cienfueguero, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en el territorio y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de la provincia, entregaran diploma a la ANAP sureña.

Por los resultados en la labor desarrollada de forma integral durante el año 2025, el Buró Nacional de la ANAP acordó otorgar al municipio Aguada de Pasajeros la condición de Vanguardia Nacional, único con esa categoría en la provincia durante ocho ocasiones consecutivas, certificado que recibió Eduardo Rodríguez García, presidente municipal de la ANAP en la localidad anfitriona de la celebración nacional por el Día del Campesino cubano.

A nombre de los más de 22 mil asociados a la Anap en Cienfuegos Ailén Amador Sánchez, perteneciente a la cooperativa aguadense de créditos y servicios Jesús Sardiñas, rechazó la crudeza del bloqueo económico impuesto a Cuba y ratificó la posición de los jóvenes del campo para cumplir con el aporte de alimentos para el pueblo, cómo continuadores del legado de Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio.

Félix Duarte Ortega concluyó la cita de los campesinos sureños con un recuento de las tres fechas históricas del 17de Mayo, la felicitación al campesinado cubano y sus familias a los que convocó a impulsar las prioridades económicas y sociales en los momentos actuales.

Asistieron también a la conmemoración que devino típica fiesta guajira, otros dirigentes del Partido, el Gobierno, el Buró Nacional de la ANAP, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las organizaciones de masas, el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Empresarial AZCUBA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y organismos e instituciones que mantienen relaciones de trabajo con la Anap.