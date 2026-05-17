17 de Mayo: Día del Campesino Cubano

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El 17 de mayo es una fecha símbolo en la historia de Cuba por cuatro razones poderosas: Ese día de 1946 fue asesinado el líder agrario Niceto Pérez García por matones al servicio de un terrateniente de Guantánamo, que quería arrebatarle las tierras del realengo que el campesino poseía, para ampliar su latifundio. El gobierno de turno de entonces nada hizo por castigar a los criminales.

Dos años después, en 1949, organizaciones agrarias con el apoyo de la FEU y otras instituciones escogieron la fecha del 17 de mayo para conmemorar el Día del Campesino en homenaje a Niceto Pérez, deviniendo la jornada a partir de entonces como símbolo de la lucha campesina por la tierra y contra la injusticia en las zonas rurales, aunque sin contar para ello con respaldo alguno de los gobiernos de la República.

No fue hasta 1959 en que la dolorosa fecha del 17 de Mayo adquiría un verdadero carácter de celebración para el campesinado cubano pues ese día, en La Plata, Sierra Maestra, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz firmaba la Primera Ley de Reforma Agraria que proscribía el latifundio en Cuba y entregaba la tierra a quienes la trabajaban.

De esa forma, se expropiaban a los latifundistas nacionales y a las empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericana, cientos de miles de caballerías de tierra que sumaban el 75 por ciento de todas las existentes en el país y por demás, las mejores cultivables. El límite de tierra a poseer entonces fue de 30 caballerías.

La Ley de Reforma Agraria fue la primera dictada por la Revolución a sólo cinco meses de su triunfo y además, se convertía de hecho en la primera promesa cumplida del Programa del Moncada, beneficiando a un sector que hasta ese momento había sido el más olvidado y maltratado del país desde los tiempos del colonialismo español.

La necesidad de encausar y guiar el futuro prometedor que tenía por delante el campesinado cubano con la Ley de Reforma Agraria, trajo como resultado que otro 17 de mayo, pero de 1961, se creara la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, convertida hoy en firme aliada de la Revolución para acometer los grandes planes alimentarios que demanda la nación, en los tiempos en que el mundo se enfrenta a graves crisis económicas y sociales de todo tipo.

En este Día del Campesino recordemos lo dicho por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 17 de mayo de 1961 al constituirse la ANAP: “La Reforma Agraria reparó definitivamente todos los abusos e injusticias padecidas por el campesinado cubano y esta fecha, triste y dolorosa, tuvo un día cumplida recompensa”

Tomado de