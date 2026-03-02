Detienen en La Habana a panameños por propaganda contra el orden en Cuba

Compartir en

Diez ciudadanos panameños fueron detenidos el 28 de febrero en la capital cubana por realizar hechos de propaganda contrarios al orden constitucional, regulados en el artículo 124 del Código Penal, informó el Ministerio del Interior (Minint).

Por su importancia la Agencia Cubana de Noticias reproduce íntegramente el comunicado del Minint.

Detenidos en La Habana diez ciudadanos panameños por hechos de propaganda contra el orden constitucional en Cuba

El sábado 28 de febrero de 2026 fueron detenidos diez ciudadanos panameños, residentes en ese país, como autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional, regulados en el artículo 124 del Código Penal.

Las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional.

Una vez cumplido el objetivo debían abandonar el país, y a su regreso a Panamá recibirían una suma de dinero que, de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre mil y mil 500 dólares para cada uno.

Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.

Continúan las investigaciones.