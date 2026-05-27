Gradúa preuniversitario de Ciencias Exactas de Cienfuegos a nuevos bachilleres

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El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Roloff Mialofsky, de Cienfuegos, celebró su graduación número 39, dentro del marco de la Jornada Conmemorativa por el Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En esta ocasión, 88 estudiantes vieron coronados sus sueños al convertirse en bachilleres en ciencias y letras, tras años de esfuerzo, entrega y dedicación.

Durante la celebración, fueron reconocidos además los estudiantes con mejor índice académico en su tránsito por la institución, mérito que refleja el sacrificio personal y la disciplina mantenida a lo largo de su formación.

También recibieron homenaje los docentes entrenadores con mejores resultados en concursos durante el curso escolar 2023-2026, como expresión del papel decisivo del magisterio en estos resultados.

En representación de los graduados, hizo uso de la palabra Haroy Veitía Hurtado, más integral de esta promoción, quien destacó el acompañamiento y el apoyo imprescindible de los seres queridos en cada paso de esta etapa.

Por su parte, Dianelys Martínez Torres, directora del centro, resaltó el valor de este nuevo egreso y el compromiso de los graduados con el país.

La ceremonia reafirmó el orgullo de una institución que continúa formando a jóvenes preparados para asumir los retos del presente y del porvenir.

Fue un reporte del periodista Jorge Fernández, para Radio Ciudad del Mar