🎧Triángulo de la confianza: Labor en Cienfuegos de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual

La labor de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual en Cienfuegos es el tema que aborda el Triángulo de la confianza con la presencia de Ana Edys Martínez, presidenta provincial de esta organización, junto a otras dos afiliadas de la provincia y el municipio.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →