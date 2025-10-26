Previenen conservación de las telecomunicaciones en Cienfuegos ante el paso de Melissa por Cuba

Compartir en

En Cienfuegos implementan los planes preventivos para la conservación de las telecomunicaciones ante el inminente paso de Melissa por Cuba, y entre otras múltiples acciones realizan la poda de árboles en sitios estratégicos.

Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la Red en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en la provincia, especificó que evalúan la disponibilidad de los recursos humanos para asumir las diversas tareas.

Entre las más urgentes destaca la protección de las torres, la solución de las interrupciones telefónicas reportadas, el aseguramiento de la autonomía de los grupos electrógenos, y situarán nuevos equipos de este tipo en la Sierrita y Yaguaramas, que llegarán en breve desde la capital del país, señaló el funcionario.

Granados Rodríguez significó que también valoran los recursos humanos con disponibilidad para el trabajo en otras regiones cubanas, sobre todo, de las fuerzas de choque como linieros, reparadores, personal de torres y del área energética.

Asimismo, protegen las oficinas y sus computadoras y otros útiles de labor ante el peligro de las intensas lluvias y los vientos mediante el traslado hacia lugares sin riesgo de inundación o que les alcance la humedad, puntualizó.

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, consta de planes eficaces para eventos de esta índole y añaden experiencia en la salvaguarda de recursos materiales y humanos ante fenómenos meteorológicos.