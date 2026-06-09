Recibe joven cienfueguero premio nacional Estudiante Investigador del Citma

Compartir en

El joven investigador Oslén Chacón Frómeta, egresado de la carrera de Cultura Física de la Universidad de Cienfuegos, recibió el premio nacional Estudiante Investigador del Citma, como reconocimiento a su aporte desde las ciencias aplicadas a la educación física y el deporte.

“Mi interés por la investigación científica estuvo desde niño. Siempre me gustaron las curiosidades, el deporte y esto creo que fue la base. Quería ser licenciada en cultura física y tener buenos resultados en esa área”.

Chacón Frómeta trabaja en el perfeccionamiento de la educación física y considera que uno de sus principales aportes ha sido representar a su universidad en eventos científicos, además de ayudar a las nuevas generaciones con lo aprendido en su formación.

“Además de los resultados de las investigaciones, el mayor aporte es representar a la Universidad de Cienfuegos y su facultad de cultura física en varios eventos investigativos y proyectos. También ayudar a guiar a las nuevas generaciones enseñando lo que pude aprender”.

Pese a las dificultades actuales, aseguró que siempre buscó soluciones para seguir adelante. A partir de este reconocimiento, apuesta por continuar innovando y vincular su trabajo con proyectos comunitarios e investigativos.