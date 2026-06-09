Cienfuegos

Recibe joven cienfueguero premio nacional Estudiante Investigador del Citma

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
Recibe joven cienfueguero premio nacional Estudiante Investigador del Citma
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El joven investigador Oslén Chacón Frómeta, egresado de la carrera de Cultura Física de la Universidad de Cienfuegos, recibió el premio nacional Estudiante Investigador del Citma, como reconocimiento a su aporte desde las ciencias aplicadas a la educación física y el deporte.

“Mi interés por la investigación científica estuvo desde niño. Siempre me gustaron las curiosidades, el deporte y esto creo que fue la base. Quería ser licenciada en cultura física y tener buenos resultados en esa área”.

Chacón Frómeta trabaja en el perfeccionamiento de la educación física y considera que uno de sus principales aportes ha sido representar a su universidad en eventos científicos, además de ayudar a las nuevas generaciones con lo aprendido en su formación.

“Además de los resultados de las investigaciones, el mayor aporte es representar a la Universidad de Cienfuegos y su facultad de cultura física en varios eventos investigativos y proyectos. También ayudar a guiar a las nuevas generaciones enseñando lo que pude aprender”.

Pese a las dificultades actuales, aseguró que siempre buscó soluciones para seguir adelante. A partir de este reconocimiento, apuesta por continuar innovando y vincular su trabajo con proyectos comunitarios e investigativos.

“Intento ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, su cultura general integral, a que las comunidades estén más unidas, a captar nuevos talentos deportivos para que puedan poner nuestra bandera en alto en un futuro”.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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