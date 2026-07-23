Feria por el Día de la Rebeldía Nacional este sábado en Cienfuegos

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La Gobernadora de Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, anunció en conferencia de prensa los detalles de la feria por el Día de la Rebeldía Nacional, que se celebrará este sábado 25 de julio en horas de la mañana.

El evento tendrá lugar a lo largo de la Calzada de Dolores, desde su entrada hasta la última cuadra. Las dos primeras cuadras estarán dedicadas al comercio de los gestores estatales y privados, desde la tercera en adelante a la feria agropecuaria. Más de 40 camiones estarán habilitados para el acceso.

La feria contará con un amplio abastecimiento de viandas, granos y cárnicos, incluyendo carne de res, búfalo y picadillo en formatos empaquetados, de distintos gramajes. La alimenticia ofrecerá pan, dulces y otros productos. También se sumará el turismo con unidades en el parque Villuendas y su gastronomía especializada.

La cultura estará presente con agrupaciones en vivo y actividades en los portales de la UPAAC. Además, se garantizará atención a casas de niños sin amparo parental, hogares de ancianos, hogares maternos y sistemas de atención a la familia.

Las autoridades aseguran una feria surtida y variada para todos los cienfuegueros.

(Con información también de Luzdeibys González Forcades)