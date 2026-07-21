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🎧Triángulo de la confianza: Enfermedades diarreicas agudas

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El doctor Yamil Antonio Sarría, jefe del departamento de epidemiología hospitalaria del hospital pediátrico Paquito González Cueto, aborda en el Triángulo de la confianza la prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas agudas.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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