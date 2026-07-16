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🎧Triángulo de la confianza: Prevención de arbovirosis en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El doctor Luis Gerardo Morales, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, aborda en el Triángulo de la confianza la prevención de las arbovirosis en la provincia de Cienfuegos.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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