🎧Triángulo de la confianza: El nuevo escenario de la economía cubana

Compartir en

La participación de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) en la aplicación de las nuevas transformaciones económicas y sociales es tema del Triángulo de la confianza con la presencia de Alexander Brito, presidente de la organización en la provincia. Numerosas llamadas con inquietudes de la población sobre el impacto de la economía en la vida cotidiana se escucharon en el espacio.