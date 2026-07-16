🎧Triángulo de la confianza: El nuevo escenario de la economía cubana

La participación de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) en la aplicación de las nuevas transformaciones económicas y sociales es tema del Triángulo de la confianza con la presencia de Alexander Brito, presidente de la organización en la provincia. Numerosas llamadas con inquietudes de la población sobre el impacto de la economía en la vida cotidiana se escucharon en el espacio.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →