Alerta Unidad de Tránsito en Cienfuegos sobre indisciplinas sociales

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La Unidad Provincial de Tránsito de Cienfuegos, ante el incremento de indisciplinas viales por conductores de motos de combustión, motocicletas y triciclos eléctricos en el territorio, adopta medidas que se aplicarán para garantizar la seguridad en las vías públicas.

Específicamente en los últimos días han detectado un aumento en conductas irresponsables como competencias de velocidad de motores con resonantes, sin silenciador, en distintos horarios, incluida la noche y madrugada, lo que afecta la tranquilidad ciudadana y pone en riesgo la integridad de conductores y peatones.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad, explicó a Radio Ciudad del Mar que ante la violación del Código de Seguridad Vial aplicarán medidas que alcanzan hasta el decomiso inmediato de los vehículos involucrados en dichas faltas y señaló que están alertas en las zonas donde ocurren las competencias, centradas principalmente en el vial Refinería, carretera Punta la Cueva y en Las Minas.

Advierte la especialista que esas prácticas constituyen violaciones a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial, el cual establece textualmente que se prohíbe realizar competencias de velocidad en la vía, excepto en los casos autorizados por el Ministerio del Interior.

Para los infractores, las autoridades aplicarán el máximo rigor de la ley, lo que incluye además del decomiso, multas severas y retención prolongada del vehículo y la reincidencia no será tolerada, pues atenta directamente contra el orden público y la seguridad de todos.