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Con el corte de una cinta quedó inaugurado el Salón El Cochero Azul de la Casa de Cultura Rafael Lay Apezteguía de Abreus, donde comenzó el Taller de Verano “De paseo con Martín Colorín”.

Este primer encuentro estuvo marcado por la participación activa de los niños, quienes disfrutaron de juegos, lecturas e interpretaciones de los relatos de la escritora cubana Dora Alonso.

El salón, decorado con globos, muñecos y pinturas en tonos azules, junto a los obsequios de lápices, bolígrafos y libretas del mismo color, motivó a los pequeños y convirtió el espacio en un escenario ideal para multiplicar los encuentros previstos en la programación de todos los martes de julio a las 10:00 a.m.

Irene Hernández Valero, artífice del taller y asesora literaria de Cultura en Abreus, seleccionó del libro El Cochero Azul, cuatro aventuras para trabajar con los niños, en diferentes momentos, la ortografía, la comprensión de textos y el significado de palabras.

Hernández Valero explicó que es fundamental vincular la obra martiana en cada una de las actividades creadas para el conocimiento los infantes, además, catalogó el taller de «maravilloso» por la presencia de otras manifestaciones culturales y el concurso de instructores de música y artes visuales.