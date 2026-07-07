Industriales se corona campeón en la Liga Élite del Béisbol Cubano

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Industriales se coronó hoy campeón de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano al imponerse 8-2 a Las Tunas en el Julio Antonio Mella y quebrar una espera de 16 años sin títulos.

En el diamante oriental, donde tantas veces la ilusión capitalina se deshilachó como cometa sin viento, los Leones encontraron por fin la brújula para domar a un rival acostumbrado a dictar ley en las últimas campañas, al doblegarlos en el playoff final en cuatro de cinco juegos.

Desde que Yasiel Santoya disparó un doblete para igualar las acciones en el segundo episodio y luego desapareció la pelota en el cuarto, tras el bambinazo de Andrys Pérez, el aire caliente del Balcón del Oriente olió a pólvora habanera.

Cinco anotaciones marcaron los felinos a la cuenta del derrotado Geonel Gutiérrez —la última impulsada por un doblete remolcador de Carlos Nieto—, y otra más frente a Yankiel Mauris, fletada por un sencillo de Roberto Álvarez.

En el octavo, aún con hambre, los citadinos pisaron nuevamente la goma del plato por un elevado de sacrificio de Ariel Hechavarría, todavía con Mauris en la lomita, y cerraron con otra más en el noveno impulsada por hit de Yaser Julio González, ante un envío de José Carlos Sarría.

Fher Cejas, convertido en el as de la rotación del conjunto, se anotó su segundo triunfo de la final con otra excelente labor monticular de cinco capítulos, tramo en el que apenas permitió tres imparables y una carrera.

Su sustituto Andy Vargas aceptó una rayita en el séptimo acto empujada por un indiscutible de Yosvani Alarcón y Yunier Batista, Jugador Más Valioso de la postemporada, sacó los últimos seis outs

Fue una conquista nacida entre dudas, sin el brillo de figuras que cumplen contratos en otras ligas, pero sostenida por un grupo que hizo de la fe un uniforme invisible y del compromiso su herramienta más afilada.

La dirección encabezada por Guillermo Carmona apostó por piezas exactas y no por nombres ruidosos, ensamblando un engranaje que respondió con disciplina táctica y una química que convirtió la suma de talentos en un bloque indescifrable.

Ni el peso simbólico de la camiseta azul ni la presión de la historia fracturaron a los refuerzos, quienes asumieron el reto como propio y defendieron cada juego con la naturalidad de quien siempre perteneció a esa casa.

Industriales dominó el torneo con equilibrio poco común, combinando ofensiva oportuna, pitcheo de autoridad y una defensa que cerró puertas como cerrojo firme en tardes de asedio.

En semifinales, los Huracanes de Mayabeque exigieron cada recurso y cada nervio, pero también allí los capitalinos encontraron respuestas para avanzar sin perder la compostura ni el pulso competitivo.

Frente a Las Tunas, paradigma de estabilidad y cultura beisbolera, los azules firmaron su obra mayor al imponerse en territorio hostil, y cada batazo fue una declaración de ruptura con el pasado reciente.

Resurgió así la memoria de aquellos Industriales de estirpe ganadora, no como herencia automática sino como conquista sudada, tejida entre sacrificio, inteligencia y una ambición que nunca se extinguió.

Cuando concluyó el desafío en el Bosque Encantado se abrió otra vez el capítulo de un equipo que, entre luces y sombras, vuelve a sentarse en el trono del béisbol cubano.