Califican de compleja situación del sistema eléctrico de Cuba

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La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba calificó este domingo de extremadamente compleja la situación del sistema eléctrico, dada la salida de la central de generación Antonio Guiteras, la unidad de Felton 1 y limitaciones existentes.

Mediante un comunicado, la entidad incluyó otras averías, mantenimientos y el desabastecimiento de combustible provocado por el cerco impuesto por Estados Unidos, lo cual hace que sea aún más crítica la situación.

En estos momentos hay provincias con afectaciones de más de 35 horas sin electricidad, expuso. Por esta razón no se puede precisar el tiempo de afectación ni con servicio, añadió.

Como parte de las acciones –subrayó- se prioriza el suministro eléctrico a servicios vitales, principalmente hospitales y algunos sistemas de bombeo de agua.

La víspera se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo ese escenario durante todo el horario de la madrugada, acotó la entidad. El máximo impacto de generación durante este sábado fue de dos mil 201 megavatio (MW) a las 22:00, hora local, remarcó.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de cuatro mil 679 MWh, con 709 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación, aseveró el SEN en el texto.

La disponibilidad a las 06:00, hora local, fue de mil MW, la demanda dos mil 720 MW con mil 725 MW afectados. En el horario de la media se estima un déficit de mil 600 MW, informó.

Particularizó en las averías de las unidades 6 y 8 de la central Mariel, la unidad de la Antonio Guiteras, la 6 de la Diez de Octubre y la 2 de Felton. En mantenimiento la unidad 3 de la central Habana, la 5 de la Nuevitas y las 5 y 6 de la Renté, amplió el SEN.

Cuba enfrenta una grave situación energética debido al impacto directo de la política unilateral de bloqueo impuesta por el Gobierno de Estados Unidos desde hace más de seis décadas, recrudecida por el presidente Donald Trump.

Las restricciones dificultan el transporte de petróleo a la isla, limitan los créditos bancarios para reparaciones capitales de las termoeléctricas y penalizan a las navieras que intentan llevar combustible a puertos antillanos.