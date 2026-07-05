Sobre la importancia del cambio de mentalidad para implementar las nuevas transformaciones económicas y sociales en Cuba debaten los panelistas de Con palabra propia en la emisión del 4 de julio de 2026.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →