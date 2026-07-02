La infección por Toxoplasmosis, sus síntomas, formas graves, afectación ocular y tratamiento. Tema que te propone El Triángulo de la confianza el jueves dos de julio con el médico veterinario Raúl Alejandro González Martínez.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →