Incrementan en Cienfuegos medidas de prevención de accidentes durante el verano

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La utilización de un dispositivo digital de detección de alcohol, denominado Alcotest, es una de las nuevas medidas preventivas adoptadas en este verano por la Dirección Provincial de Tránsito en Cienfuegos, para evitar siniestros de consecuencias masivas en áreas de playa y centros recreativos.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, jefa de la Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos, explicó, que la existencia en el territorio del equipo de medición, confiable y de alta velocidad para la detección que prueba en segundos si una persona ha bebido o no, sin requerir presencia médica, refuerza la vigilancia en el enfrentamiento para evitar accidentes por la ingestión de alcohol.

Agregó que con el Alcotest pueden determinar cuánta cantidad de esa sustancia hay en sangre del conductor, midiendo el porcentaje que exhala al aire si ha ingerido tan solo una bebida estándar como una cerveza, una copa de vino o de cualquier tipo de licor.

De esa manera precisa, la fuerza de enfrentamiento de la Unidad de Tránsito en Cienfuegos evita que los conductores que transportan personas, desde la propia provincia sureña y de otras vecinas a las zonas de playa y áreas de esparcimiento provoquen un accidente por continuar viaje después de ingerir bebidas alcohólicas.

La novedosa técnica refuerza además en la provincia, el funcionamiento de cinco puntos de alcoholemia ubicados en Guanaroca, Babiney, Marta Abreus, Aguada, en El Nicho y en el lugar conocido por el Viradero de la ruta tred, en esta ciudad, con la presencia de un médico que verifica si los conductores han consumido alcohol.