Potencian capacitaciones sobre Salud y Seguridad del Trabajo en Etecsa Cienfuegos

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Especialistas de la Cruz Roja Cubana, en Cienfuegos, capacitaron a trabajadores de alto riesgo de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en la provincia, sobre temas básicos de primeros auxilios.

Luis Valladares Montero, especialista de Seguridad, Salud del Trabajo y Medio Ambiente laboral en la empresa de telecomunicaciones cienfueguera, expresó que más del noventa por ciento de sus trabajadores clasifican como personal de riesgo.

Torreros, linieros y reparadores mantienen su día a día expuestos a accidentes laborales y las enseñanzas centraron materias en los primeros auxilios ante riesgos como caídas de altura e instruyeron sobre técnicas de vendaje, reanimación y traslado, entre otros, acotó.

El especialista enfatizó en la importancia de dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para actuar en emergencias, salvar vidas y fomentar la difusión de estos conocimientos dentro de sus brigadas, y así potenciar la salud y seguridad en el trabajo.