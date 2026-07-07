Multiplican ofertas bases de Campismo cienfuegueras

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Sortear las limitaciones actuales sin renunciar a la satisfacción de los clientes, es objetivo del programa de propuestas que tiene la Empresa de Campismo Popular de Cienfuegos para este verano.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia, confirmó que, a pesar de la difícil situación que atraviesa el país, multiplican opciones para los vacacionistas en las instalaciones de Campismo que se suman a la temporada, la Villa Internacional Guajimico, Cinco Azúcar, Playa El Inglés y Jagua.

En todas, explicó, el horario de la mañana estará dedicado fundamentalmente al disfrute de los niños con la participación de payasos, lectura de cuentos infantiles, dramatización de personajes favoritos, adivinanzas, siembra de árboles y tesoros escondidos.

En la Villa Internacional Guajimico, todos los domingo hay clases de baile; en Cinco Azúcar, guateque campesino; en Playa El Inglés, Campismo Jagua ruedas de casino; mientras en las tardes las actividades están destinadas para jóvenes y adultos con rifas, juegos deportivos en combinación con el INDER y competencias de voleibol de playa, copa de fútbol, carrera en saco, juego de la soga y monta de zancos.

Otras opciones de esparcimiento en las instalaciones de Campismo en Cienfuegos durante los meses de julio y agosto son: excursión al Museo Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles del Jagua, a la Finca Los Colorados, con alojamiento en casas de campaña, visita a los Lagos Azules y a las pocetas del campismo Jagua.

Se suman otras oportunidades como recorrido por el Centro histórico del poblado de Cartagena a la casa más antigua de la comunidad, a la Iglesia, busto dedicado a las madres que perdieron sus hijos en la Guerra de Independencia, al patio del Doctor Chino Chang, dedicado al cuidado de equinos, animales domésticos y aves de corral; al Monumento Alberto Delgado, Sendero Cueva El Venado-Loma El Gato y al Proyecto comunitario mujeres tejedoras.

Para enfrentar la crisis energética, las instalaciones funcionan con el respaldo de grupos electrógenos o con la corriente eléctrica cuando está disponible.