Cienfuegos celebra el séptimo aniversario del Consejo Electoral

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El Consejo Electoral Provincial de Cienfuegos realizó hoy una jornada a propósito del séptimo aniversario de la creación del Consejo Electoral Nacional, convertido en un órgano permanente del Estado cubano.

La jornada comenzó con una remembranza especial a los fundadores del Consejo Electoral en Cienfuegos, quienes en sus primeros años de trabajo incidieron en la construcción de una institución sólida, capaz de garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos eleccionarios.

A ellos se les reconoció su labor incansable, su dedicación y su contribución al fortalecimiento de la participación ciudadana en la provincia.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a trabajadores destacados del Consejo Electoral Provincial, en homenaje a su trayectoria y a su compromiso con la tarea de garantizar que cada voto sea contado con precisión y respeto.

Los homenajeados fueron reconocidos por su labor en la organización de los procesos electorales, en la capacitación de delegados y en el trabajo constante con las comunidades.

En su intervención, la presidenta del Consejo Electoral Provincial, Mirna Viñales, hizo un llamado a mantener la convicción democrática del pueblo cubano.

Bajo la máxima de que «La Revolución es una revolución democrática», se afirmó que el sistema electoral cubano es un espacio en el que la ciudadanía ejerce su derecho a decidir, a participar y a construir el futuro de la nación.