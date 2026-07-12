Alertan en Cienfuegos sobre incremento de enfermedades de transmisión sexual

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La prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual en Cienfuegos ha experimentado un aumento en los últimos tiempos, a partir de diferentes factores que inciden de forma directa en su propagación.

El doctor Ramiro Espinosa González, jefe del programa de las ITS, VIH Sida y las hepatitis virales confirmó este dato, al tiempo que enfatizó en una enfermedad que está en alza hoy día.

«Es conocido por la población que hay un alza de enfermedades de transmisión sexual, particularmente en el caso de la sífilis, de la cual tenemos índices muy elevados», explicó.

Según dijo, hay varios factores que influyen en su propagación, cuya gravedad va evolucionando de manera silenciosa hasta provocar daños internos irreversibles.

«Uno de ellos es la carencia de condones. Llevamos alrededor de seis años sin tener acceso a una cantidad suficiente. Antes, se adquirían entre tres y cuatro millones, pero hoy no existe esa posibilidad. Para que el uso del condón tenga incidencia en la disminución de estas enfermedades, tiene que existir un 77 por ciento de personas que lo usan regularmente», argumentó.

A esto se suma, claro está, la falta de percepción de riesgo de algunos individuos con varias parejas sexuales, que mantienen relaciones desprotegidas y son vulnerables ante cualquier ITS.

En Cienfuegos, se hacen múltiples acciones para concientizar y prevenir estos padecimientos, que pueden afectar a cualquier persona sin importar su condición sexual. Sobre el tema, precisó el doctor Ramiro.

«Se hacen “Hazte la Prueba” con el acompañamiento de redes HSH y otras. Tenemos tres sitios donde se brindan una serie de servicios a la población: la consulta de grupos claves y de Prep. Están en el Área de Salud 1, el consejo popular San Lázaro y el municipio Cumanayagua», precisó.

Mantener pareja estable y disfrutar de una sexualidad responsable pueden marcar la diferencia en el camino de las ITS. Sin embargo, aún queda mucho por hacer entre los diferentes grupos poblacionales.

«Ante cualquier síntoma de alarma en su cuerpo, no debe automedicarse. Acuda al servicio, diagnostíquese y comience el tratamiento», concluyó.