Argentina vence 3-1 a Suiza y avanza a semifinales del Mundial 2026

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Y solo quedan cuatro selecciones en el Mundial 2026. Argentina cerró la ronda de Cuartos de Final con una victoria sobre Suiza en tiempo suplementario el sábado 11 de julio para completar el cuadro de las Semifinales.

El campeón enfrentará en semifinales a Inglaterra, que también se clasificó el sábado. España y Francia jugarán la primera semifinal el martes en un duelo anticipado entre las potencias europeas.

La Albiceleste aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 3-1 a Suiza en un partido que se definió en la prórroga, disputado en Kansas City.

Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos con un cabezazo preciso. Suiza dominó la posesión durante el resto del primer tiempo ante los constantes errores defensivos argentinos.

Dan Ndoye igualó a los 67 minutos con un remate cruzado, ajustado al poste. Minutos después fue expulsado por doble amarilla: el árbitro sancionó inicialmente a Leandro Paredes, pero corrigió la decisión tras la revisión del VAR al confirmarse una simulación del suizo.

Julián Álvarez sentenció el partido a los 112 minutos con un gol en la segunda parte del tiempo extra.

Tomado de Cubadebate