Impactante imagen de un preso palestino reabre denuncias sobre torturas en cárceles de Israel

Compartir en

La fotografía de un palestino atado a una tabla y vendado de los ojos, preso del régimen del primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, se viralizó en redes sociales, y dos mujeres piensan que se trata de un hijo suyo. Israel reconoció que la foto es real, pero no reveló la identidad del hombre, reportó Al Jazeera.

Tras ver la imagen en redes sociales, Rana Abu Nasser aseveró que su hijo Osama es quien aparece ahí. “Tiene hinchazón en el pie y cicatrices en la pierna; la misma hinchazón en la pierna izquierda que vi en la foto”, dijo luego de añadir que él desapareció junto con su nieto de un año cerca de la “línea amarilla” que controla el ejército israelí, informó The Guardian.

Por su parte, Joudeh al Ghou sostuvo que la imagen coincide con las características de su vástago Amin. “Es él, su pelo y su barbilla. Es mi hijo. El corazón de una madre reconoce a su hijo. Abracé el móvil y me eché a llorar”. Luego de confirmar la veracidad de la fotografía, las fuerzas israelíes dijeron que “el incidente (de la publicación) no se ajusta a los valores y reglamentos de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”.

En casos separados, dos jóvenes palestinas cisjordanas, Nada Bani Odeh (17 años) y Ola Qutaishat (de 16), detenidas en la prisión israelí de Damon enfrentan repetidas audiencias judiciales por publicaciones en Internet, pese a que sus familias argumentaron que los arrestos interrumpen su educación y aspiraciones académicas, publicó Middle East Eye.

El maltrato y los abusos a palestinos presos en cárceles israelíes son una práctica común. Esta semana abogados y el grupo de derechos humanos que representa al médico Hussam Abu Safiya, quien se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, denunciaron que tras año y medio de reclusión se encuentra en estado muy grave.

La organización israelí de derechos humanos B’Tselem acusó en agosto pasado que Israel lleva a cabo una política sistemática de malos tratos y tortura de prisioneros desde el comienzo de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, sometiendo a los detenidos palestinos a actos que van desde la violencia arbitraria a los abusos sexuales.

Tomado de Cubadebate