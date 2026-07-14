Destacan resultados de graduado integral de la Universidad de Cienfuegos

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Con una trayectoria académica marcada por la excelencia y un índice académico de 5 puntos, José Carlos González Cocuiche fue seleccionado el graduado más integral del curso diurno en la reciente promoción de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. A este galardón, se suman otros que avalan lo fructífero de sus años de estudio.

«Durante mi etapa como estudiante hay un sinnúmero de momentos que marcaron un antes y un después, tanto en el plano personal como académico. Ellos serían la base para mi posterior ejercicio profesional la inserción en el mundo de la ciencia y la innovación, la posibilidad de conocer compañeros, consumir la perspectiva con quien intercambié ideas y validar algunos proyectos y por supuesto al acceso directo a docentes cuyo conocimiento trascienda la empa de materias en un aula universitario».

En su paso por la Casa de Altos Estudios cienfueguera, se destacó como alumno ayudante y de alto aprovechamiento, culminando la carrera en apenas tres años y representando a la Universidad en eventos internacionales. Además, reconoce el valor de las prácticas laborales.

«Las prácticas laborales son innegociables para una sólida formación profesional. La teoría, si no se traslada a pleno práctico, es difícil de asimilar en plenitud y más en una carrera como licenciatura en Derecho. «Formar parte de estas prácticas me permitió palpar la realidad y anticipar el futuro que me para atrás. Más que una es el escenario ideal para entender a qué nos enfrentamos y cuál será nuestra verdadera responsabilidad como jurista».

La actividad académica la llevó de la mano con diversas acciones de impacto social, que enriquecieron su formación como jurista y también como persona.

«He participado en varias modalidades. Una de ellas fue el proyecto “Sembrando amor” y la otra fue mediante las tareas de impacto que se impulsan precisamente por la universidad. En ambas tuve la oportunidad de acudir a diferentes centros y ser parte de las actividades que se realizaban en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. «Esa experiencia marcó mi lado vi una realidad difícil de imaginar si no es vista con tus propios ojos el poder aportar tu granito de arena a quienes más lo necesitan es un deber que siempre tengo presente y aprovecho para recordarles a quienes tienen la posibilidad de ayudar que allá afuera hay personas que realmente».

Aún hay mucho camino que recorrer para este joven abogado. Las ganas de superarse permanecen intactas, así como su amor por la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Su eterna alma mater.