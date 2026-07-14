Celebran en Cienfuegos creación de organización femenina

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Las acciones comunitarias previstas en los procesos políticos El Fidel que Vive en mí y Mi barrio por la Patria, caracterizan el programa de actividades de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos, con motivo de su aniversario 66 de constitución.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC, explicó que el objetivo fundamental para conmemorar la efeméride del 23 de agosto es el reconocimiento a las federadas destacadas y a las instituciones que sostienen vínculos de trabajo con la organización.

En el programa, que se extiende hasta el cierre de agosto, incluyen el diálogo generacional con jóvenes de nuevo ingreso, la declaración de patios con la condición Aniversario 66, los desfiles de moda, los cursos de verano y las cruzadas feministas con temas de promoción y prevención de salud, principalmente.

La dirigente femenina adelantó que el otorgamiento de condecoraciones como la Distinción 23 de Agosto y la Orden Ana Betancourt, a unas 200 federadas cienfuegueras, será en sus comunidades de residencia.

Los actos municipales por la fudación de la FMC acontecerán en la primera quincena de agosto, como homenaje también al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio.

En la provincia de Cienfuegos, uno de los territorios del país con más altos índice de afiliadas, cerca de 600 mil mujeres están incorporadas a su organización para un 93 por ciento de integración.