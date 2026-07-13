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EE.UU. anuncia nuevas medidas unilaterales al Ministerio de Turismo de Cuba y a otras entidades

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La Administración de Donald Trump intensificó su presión contra Cuba con una nueva tanda de medidas uniltarales, que apuntan contra el Ministerio de Turismo y otras entidades de la isla.

Según información divulgada por los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidense, la nueva medida busca afectar “las fuentes de financiación” del Estado cubano. En el listado de sancionados aparecen:

  • Ministerio de Turismo.
  • Grupo Empresarial de Transporte Maritimo Portuario (GEMAR).
  • Organizacion Superior de Direccion Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL).
  • Grupo Empresarial de Comerico Exterior (GECOMEX).
  • Coreydan S.A.
  • Enetec S.A.
  • Corporacion Antillana Exportadora (ANTEX S.A.).
  • Milicias de Tropas Territoriales (MTT).
  • Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

El Departamento de Estado detalló que las sanciones se ejecutan bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el pasado 1 de mayo de 2026.

(Con información de RT Español)

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