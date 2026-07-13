Cienfuegos / Economía

Transforman campesinos de Abreus la agroecología en soberanía alimentaria

Laili Pardo del Solpor Laili Pardo del Sol
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El acompañamiento técnico de la Escuela Ramal del Ministerio de la Agricultura (ERMA) en el municipio cienfueguero de Abreus, demuestra que la tierra produce cuando trabajan con conocimiento y dedicación.

Lo que antes eran cinco cordeles de tierra yerma y enyerbada, de los productores Ramón Soriano González e Ismael de León Torres, hoy es una parcela diversificada y fértil, lo evidencian los cultivos de boniato, maíz, calabaza, yuca, malanga, plátano fruta y burro, guagüí, gandul, frijol caballero, habichuela, quimbombó y pepino.

Según Yaquelin Hermiaga Cabrera, coordinadora de la escuela, la asesoría técnica junto al trabajo constante permite multiplicar la experiencia de estos campesinos, pues garantiza alimentos en las familias si aprovechan los recursos locales y aplican prácticas agroecológicas.

Hermiaga Cabrera subrayó que lo impartido en la escuela lo llevan a la práctica en el campo para recuperar las parcelas, diversificar las producciones y fomentar la soberanía alimentaria.

Laili Pardo del Sol

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