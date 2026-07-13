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El Archivo Histórico Provincial «Rita Suárez del Villar», de Cienfuegos, promueve su canal de Telegram, con el nombre de la institución, donde publican una base de datos de inscripciones de nacimientos de ciudadanos cubanos y es lícita la búsqueda desde la propia red social.

La nota explica que dicha selección procede del Ministerio de Justicia y cuenta con años y meses aleatorios, sobre todo, aparecen las inscripciones de quienes hicieron el trámite legal en un tiempo posterior a su nacimiento por cuestiones personales o judiciales.

El Archivo Histórico Provincial Cienfuegos asume el encargo de gestionar la actividad archivística de la provincia con el fin de facilitar la organización y conservación de los fondos documentales atesorados y el joven canal de Telegram facilita las búsquedas a los usuarios.

En la actualidad comparten en esta red social varias bases de datos de los fondos más solicitados y que representan una parte del Patrimonio Documental Histórico del territorio, destinados a un servicio público.

Además de la apertura reciente del canal mantienen todas las vías de acceso faciltadaa a los públicos, pues en Telegram informan lo contenido en bases de datos de los fondos ya procesados y recordamos que el Archivo es donde único procede la búsqueda personal con previa autorización.

El Archivo radica en calle 27, entre 52 y 54, Centro Histórico de la ciudad, también en nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram y brindan servicios a personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, con residencia permanente en el país o en el exterior.