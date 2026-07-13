Garantizan atención a infantes en círculo infantil La Edad de Oro

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Más de cien infantes de los consejos populares Pueblo Griffo y Buena Vista, del municipio de Cienfuegos, permanecen durante este verano asistiendo al círculo infantil La Edad de Oro, de la propia demarcación.

La institución educativa fue seleccionada por sus condiciones óptimas para acoger cada día en los horarios habituales a pequeños del segundo, tercer y cuarto años de vida de círculos infantiles de esos repartos, los que reciben todo el cuidado y atención de sus educadoras para que padres y tutores puedan continuar con las correspondientes actividades laborales.

Yadmarí Ballaga Solórzano, subdirectora docente del círculo, aseguró que julio y agosto son meses que cada año requieren del colectivo de la Edad de Oro iniciativas y creatividad para hacer del verano una etapa feliz, de apoyo a las familias trabajadoras y en la formación de valores en las nuevas generaciones.