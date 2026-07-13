Cienfuegos

Garantizan atención a infantes en círculo infantil La Edad de Oro

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Más de cien infantes de los consejos populares Pueblo Griffo y Buena Vista, del municipio de Cienfuegos, permanecen durante este verano asistiendo al círculo infantil La Edad de Oro, de la propia demarcación.

La institución educativa fue seleccionada por sus condiciones óptimas para acoger cada día en los horarios habituales a pequeños del segundo, tercer y cuarto años de vida de círculos infantiles de esos repartos, los que reciben todo el cuidado y atención de sus educadoras para que padres y tutores puedan continuar con las correspondientes actividades laborales.

Yadmarí Ballaga Solórzano, subdirectora docente del círculo, aseguró que julio y agosto son meses que cada año requieren del colectivo de la Edad de Oro iniciativas y creatividad para hacer del verano una etapa feliz, de apoyo a las familias trabajadoras y en la formación de valores en las nuevas generaciones.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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