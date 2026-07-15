🎧 Triángulo de la confianza: 21 años de Cienfuegos en la lista del Patrimonio Mundial

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El centro histórico urbano de Cienfuegos cumple 21 años de su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tema que aborda en el Triángulo de la confianza Roxana Labairu, directora de la Oficina del Conservador de la ciudad.

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