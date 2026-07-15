🎧 Triángulo de la confianza: 21 años de Cienfuegos en la lista del Patrimonio Mundial

El centro histórico urbano de Cienfuegos cumple 21 años de su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tema que aborda en el Triángulo de la confianza Roxana Labairu, directora de la Oficina del Conservador de la ciudad.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →