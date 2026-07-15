Activan en Cienfuegos comunicación juvenil en las redes

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Código Joven se consolida como uno de los proyectos clave de la Red Juvenil Comunitaria impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Cuba.

Definido por la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Meyvis Estévez Echevarría, este proyecto tiene como esencia la comunicación como arma ideológica y la formación de jóvenes comunicadores en narrativa digital, inteligencia artificial y gestión de crisis, contra la desinformación y campañas anticubanas.

En su esencia busca producir contenidos que visibilicen el impacto del bloqueo y la resistencia popular, y que, al mismo tiempo, fortalezcan la presencia de la juventud en las redes digitales con una mirada crítica, creativa y patriótica.

En la práctica, se traduce en la creación de formatos como carruseles de fotos, reels y otros elementos audiovisuales que reflejen logros y realidades cotidianas del país en ámbitos como salud, educación, deporte, cultura, recreación y seguridad ciudadana.

En Cienfuegos, Código Joven se activa durante el verano en los ocho municipios de la provincia, con coordinadores a nivel de consejo popular y acciones ajustadas a las características de cada comunidad.

La primera secretaria del Comité Provincial de la UJC, Anisley Cordero González, señaló que durante julio y agosto se desarrollarán actividades vinculadas a cada proyecto, con énfasis en el protagonismo juvenil desde la comunidad y en espacios de intercambio, recreación, producción y participación social.

Con Código Joven, la UJC busca que la juventud no sea solo espectadora, sino sujeto activo en las lidias diarias de la cotidianidad, innovando, creando y liderando desde el barrio con una comunicación ideológica sólida, capaz de contrarrestar la desinformación y proyectar la realidad cubana con veracidad y pasión.