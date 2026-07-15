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Revitalizan labores comunitarias miembros de la Aclifim en la provincia

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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Los miembros de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico Motoras (Aclifim), en Cienfuegos, mantienen activa la participación en las actividades culturales y deportivas previstas para los meses de julio y agosto en los barrios.

Vivian López Avilés, presidenta de la Aclifim en el territorio sureño, aseveró que cada municipio organizó una agenda especial para la presente etapa donde fortalecen la labor comunitaria, gracias al apoyo de los activistas, que por lo general son los familiares de los propios discapacitados.

En el actual año no tendrán los tradicionales viajes a la playa, en cambio, desarrollaron las actividades por el aniversario cuarenta y seis de la asociación y en mayo pasado realizaron con éxito el Festival Provincial de Artistas Aficionados, argumentó.

La Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico Motoras cienfueguera contaba con más de  3750 afiliados hasta el cierre del primer trimestre y hoy también laboran en la actualización de la base de datos para la consolidación de su trabajo, aseguró López Avilés.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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