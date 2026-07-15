Centro Histórico de Cienfuegos, 21 años entre las joyas mundiales del patrimonio cultural

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Este 15 de julio, el centro histórico urbano de la Perla del Sur cumple 21 años en la lista de sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En Durbán, Sudáfrica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la 29ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, daba a conocer este reconocimiento universal a la única ciudad cubana del siglo XIX fundada por franceses bajo la colonia española.

«Cienfuegos es el primer y notable ejemplo de conjunto arquitectónico y urbanístico en el que se plasmaron las nuevas ideas de modernidad, higiene y urbanismo surgidas en América Latina en el siglo XIX», se lee en la declaratoria que inscribe a esta urbe en la lista que hoy conforman más de 900 sitios culturales en el orbe.

«Su arquitectura, neoclásica en un principio, evolucionó hacia formas más eclécticas, sin que por ello el paisaje urbano perdiera nunca su armonía de conjunto», reconoce el texto de la Unesco.

Este miércoles, a pesar de las adversidades energéticas, es un día para celebrar este acontecimiento que enorgullece a los cienfuegueros y también para distinguir a quienes se han entregado con esmero a la preservación de sus valores patrimoniales, así lo considera Roxana Labairu Batista, directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.

«Cuando hablamos de Cienfuegos pensamos en ese urbanismo en forma de cuadrícula, de tablero de ajedrez, como siempre decimos que nos caracterizan por ese valor arquitectónico que tiene, donde se integran todos los estilos de la arquitectura y se perciben como uno solo, esas distinciones que tiene el mobiliario urbano con el área verde. Pero es importante siempre señalar que fueron hombres ,precisamente, los que soñaron, proyectaron y construyeron esta bella ciudad y es por eso que esta fecha se la queremos dedicar a todos, a los que la soñaron, proyectaron, construyeron y los que hoy la preservan».

«Y el empeño es seguir cuidando esta ciudad con esos altos valores que nos caracterizan y nos distinguen y no cesar y seguir trabajando día a día, sobre todo con la población que es con la que más tenemos que trabajar para preservar los valores».

En saludo a esta celebración, la 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗖𝗶𝗲𝗻𝗳𝘂𝗲𝗴𝗼𝘀 celebró el 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 «𝗟𝗶𝗹𝗼 𝗢𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗠𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮», con ponencias con 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 y de edificaciones del territorio sureño.⁣

Igualmente aconteció la graduación número 22 de la 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶ón 𝘑𝘰𝘴𝘦𝑝𝘩 𝘛𝘢𝘯𝘵𝘦𝘵𝘦 𝘋𝘶𝘣𝘳𝘶𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳», con estudiantes de las especialidades de Cerámica, Albañilería y Jardinería.⁣

‎Este jueves 16 de Julio comenzarán en el Palacio Leblanc los Cursos Taller «Conociendo mi ciudad» con estudiantes de las escuelas del Centro Histórico.Los cursos se dedicarán a conocer la ciudad desde el arte, y su primer encuentro será coordinado por el Proyecto Trazos Libres.

Tomado del Telecentro Perlavisión