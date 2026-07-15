España encuentra su fútbol para meterse en la final

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España consiguió en Dallas hacer historia una vez más, sacar de la competición por el título a Francia, que había disputado las dos últimas finales de la Copa Mundial, y meterse en el gran partido siendo muy fiel a lo que la ha convertido en una de las potencias futbolísticas del siglo XXI.

La selección española tiene una personalidad que cualquiera que la vea reconoce desde hace más de una década. Son jugadores inteligentes, con una lectura privilegiada del partido, capaces siempre de adelantarse a lo que va a pasar. En el fútbol, un deporte vertiginoso, esa capacidad de pensar por delante del rival es la que termina distinguiendo un equipo superlativo.

Francia llegaba al encuentro con un historial tremendo, como para dar miedo a cualquier rival. Sus delanteros habían demostrado ser los mejores en el torneo, pero llegado a este partido España, la mejor defensa del campeonato, logró minimizar su potencial hasta hacerlo casi inexistente. El equipo de Luis de la Fuente no es defensivo, aunque haber llegado a una final con un sol gol encajado podría indicar lo contrario. Pero no, no es eso, es muy ordenado, defiende desde la posesión. Es como una gran sinfonía del fútbol, no un grupo de especialistas.

Desde el primer momento se vio esa España muy seria, centrada. Cuando Francia tenía el balón, no era capaz de darle vértigo. El equipo de De la Fuente reaccionaba rápido, siempre parecía estar cerca de robar. En esa función emergieron enormes Fabián y Rodri, que no son los más fuertes o los más veloces, pero su conocimiento del juego les permite maniatar a un rival, incluso uno de este nivel.

En ese intercambio de golpes y miedos llegó el penalti de Digne sobre Lamine Yamal. El lateral estaba mirando al cielo porque su idea era despejar un balón lo más lejos posible, pero su rival entendió la jugada antes de que esa pelota cayese. Se acercó corriendo con la idea de disputar el balón y lo que se encontró fue que Digne había leído mal la jugada y le propinó una evidente patada. Oyarzabal, el goleador de España, recompensó la jugada con un penalti perfectamente tirado. Es posible que no esté siendo el mejor campeonato de Yamal, pero hay algo de picardía en él que siempre aporta un poquito más.

Así se llegó a la mitad del partido, con un 0-1 en el marcador y unas muy buenas sensaciones para España. Es posible que el miedo estuviese presente, porque todo el mundo sabe del potencial francés, pero si se miraban las estadísticas era evidente que España estaba siendo superior. Al descanso, los goles esperados de Francia eran 0,07 y llevaba cero remates a la puerta de Unai. Es difícil encontrar una versión más reducida de un equipo con el potencial del galo.

Le quedaban a los de De la Fuente 45 minutos para meter a su país en su segunda final de la historia, y muchos sumarían nervios y desvelos en España no se vio nada más que determinación y buen juego. Los chicos de esta selección llevan ganando muchos años, desde las categorías inferiores han ido construyendo un estilo y una filosofía. No es una cuestión de fe lo que lleva a España, es memoria, conocen el camino hasta la meta y saben que tienen las herramientas para estar ahí.

El gol de Porro como demostración

En el minuto 58 de partido llegó el gol de Porro, que es un gol de bandera. El lateral derecho está en la frontal del área, tratando de descifrar la defensa francesa. Entre los centrales encuentra a Olmo, que es uno de los jugadores más brillantes del equipo español. Le da el balón y este, como si le quemase, se lo devuelve rápido. Porro queda solo y de cara ante Maignan. Su remate es el 0-2 y todos los miedos de España, más de la afición que del equipo, empiezan a disiparse. El gol es la imagen fiel del equipo, tan capaz de hacer fácil lo difícil.

Lo que quedaba por delante, que no era poco, siguió sonando con la misma sintonía. España tomaba el balón y cuando lo perdía lo recuperaba rápido, era capaz de encadenar posesiones largas y desesperar a una Francia que en buena parte del partido estuvo persiguiendo sombras. En este duelo particular, además, el equipo de De la Fuente tiene un poco comida la moral del rival.

Sufrió más España contra Portugal o Bélgica, aunque solo fuese porque en ambos necesitó un golpe final de suerte para ganar. Poco a poco, a pesar de las dudas iniciales, España ha demostrado que es uno de los grandes equipos del torneo. Ahora ya sabe también que el domingo estará en Nueva York y que el premio final solo está a un [durísimo] partido de distancia.

Tomado de Cubadebate