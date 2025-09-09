🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Mereció Rodas condición de Vanguardia Nacional en emulación cederista

Rodas-Riqueza-historica-y-paleontologica-de-Cuba
Rodas sobresale como el único municipio de la provicia de Cienfuegos con la condición de Vanguardia Nacional en la emulación, a esa instancia, por el aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Los cederistas rodenses destacaron entre sus homólogos del país en indicadores como la integración, el funcionamiento de las organizaciones de base, el enfrentamiento a ilegalidades e indisciplinas sociales, con un sistema de vigilancia revolucionaria, la entrega de la cotización y las donaciones de sangre.

Mileidys Varela López, coordinadora provincial de los CDR en Cienfuegos, aseguró a la Radio que en el último año de trabajo la membresía de esa localidad atendió con prioridad el movimiento Cultiva tu Pedacito, fortalecieron la labor de prevención en la comunidad, concluyeron el proceso de revitalización de comités de cuadra y zonas, y lograron un protagonismo notable en las tareas sociales.

Los rodenses recibirán el certificado acreditativo como municipio Vanguardia Nacional de los CDR durante el acto cienfueguero por el aniversario 65 de la organización, previsto para el próximo día 16, en la cabecera del territorio.

