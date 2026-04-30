Socializan telecomunicadores cienfuegueros innovaciones tecnológicas

Compartir en

Protagonistas de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadires (ANIR) de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), en Cienfuegos, socializaron las principales soluciones innovadoras aplicadas en disímiles procesos.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing en Etecsa sureña, significó que mediante la Expoanir, evento liderado por la Anir y el Sindicato de los Trabajadores, también reconocieron el quehacer prolífero de hombres y mujeres con una historia en dicho quehacer.

Los trabajos expuestos centralizan temas asociados con la ciberseguridad y la informática, soluciones técnicas a impresoras y otros compones de hardware, mejoras en la red exterior de telecomunicaciones y en pizarras telefónicas, entre otros.

Asimismo, el encuentro destacó el impacto innovador en relación al parque automotor, que contiene carros especializados, y en la actualidad mantiene vitalidad gracias a la pericia investigativa de este equipo laboral.

La División Territorial de Etecsa, en Cienfuegos, exhibe una trayectoria destacada en relación a la innovación tecnológica que impacta con premios relevantes en la nación y la generalización de soluciones hacia otras provincias.