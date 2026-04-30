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Cienfuegos

Socializan telecomunicadores cienfuegueros innovaciones tecnológicas

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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Protagonistas de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadires (ANIR)  de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), en Cienfuegos, socializaron las principales soluciones innovadoras aplicadas en disímiles procesos.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing en Etecsa sureña, significó que mediante la Expoanir, evento liderado por la Anir y el Sindicato de los Trabajadores, también reconocieron el quehacer prolífero de hombres y mujeres con una historia en dicho  quehacer.

Los trabajos expuestos centralizan temas asociados con la ciberseguridad y la informática, soluciones técnicas a impresoras y otros compones de  hardware,  mejoras en la red exterior de telecomunicaciones y en pizarras telefónicas, entre otros.

Asimismo, el encuentro destacó el impacto innovador en relación al parque automotor, que contiene carros especializados, y en la actualidad mantiene vitalidad gracias a la pericia investigativa de este equipo laboral.

La División Territorial de Etecsa, en Cienfuegos, exhibe una trayectoria destacada en relación a la innovación tecnológica que impacta con premios relevantes en la nación y la generalización de soluciones hacia otras provincias.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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