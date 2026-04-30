Cuba propone a connacionales viajes turísticos

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Uno de los temas que hoy aparece en cartera para la virtual 44 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026) está relacionado con la propuesta a cubanos en el exterior para viajar a la isla.

Este asunto se refiere a las posibilidades y potencialidades, tal y como recientemente el director general de mercadotecnia del Ministerio de Turismo (Mintur), Lessner Gómez, lo abordó.

Durante una edición de la revista del Mintur El Sol de Cuba, Gómez señaló que para la reunión se presentarán nuevas oportunidades de negocio en el sector y facilidades de viaje para los cubanos residentes en el exterior.

Recalcó que preparan nuevos incentivos para incrementar los arribos de los cubanos en esa situación, pues quieren potenciar dicho mercado.

Añadió que se diseñaron productos específicos, junto a agencias de viajes receptivas, que incluyen desde el alquiler de autos hasta servicios hoteleros adaptados a las necesidades de quienes viajan para reencontrarse con sus familias en esta isla.

El directivo subrayó que existe un programa integral que será presentado durante la Feria y permitirá a las oficinas de promoción en el exterior comercializar estas ofertas de manera más efectiva.

Adelantó que realizaron un trabajo importantísimo para crear todas las facilidades para el cubano residente en el exterior y también para sus familias.

FITCuba ocurrirá de manera híbrida del 7 al 9 de mayo próximo, con dos días virtuales para el sector profesional del turismo, y el último presencial y dedicado al Gran Público en el Parque Josone del balneario de Varadero, a unos 140 kilómetros hacia el este de La Habana, la capital insular.