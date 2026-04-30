🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Continúa respaldo de cederista cienfuegueros al movimiento Mi firma por la Patria

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Continúa respaldo de cederista cienfuegueros al movimiento Mi firma por la Patria
Compartir en

Bajo la convicción de que ningún gobierno podrá doblegar al pueblo cubano, los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos respaldan como organización  de la sociedad civil el movimiento Mi firma por la Patria.

Mileidys Varela López, coordinadora provincial de los CDR en el territorio sureño, en acto público víspera al Día Internacional de los Trabajadores convocó a la membrecía y a sus familias a continuar ratificando el compromiso con la defensa del país y en contra del bloqueo económico del Gobierno de los Estados Unidos.

Explicó que en condición de cederistas, además de en sus centros de trabajo y estudiantiles, los jubilados, las amas de casa, trabajadores por cuenta propia pueden acudir a los sitios abiertos con libros de firmas en las circunscripciones de todos los municipios sureños para apoyar la declaración del Gobierno revolucionario cubano emitida en la jornada del 17 de abril.

Aseguró la dirigente que como respuesta a un contexto de bloqueo, calumnias y agresiones mediáticas, cada cederista al estampar su rúbrica cumple con su deber supremo consagrado en la Constitución de defender la Patria y su compromiso activo con el presente y futuro del país.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Entrevista a la Directora Provincial del Banco de Crédito y Comercio en Cienfuegos

📹 Entrevista a la Directora Provincial del Banco de Crédito y Comercio en Cienfuegos

Reinicia prestaciones clínica estomatológica de Cienfuegos

📹 Reinicia prestaciones clínica estomatológica de Cienfuegos

Zócalos

📹 Zócalos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *