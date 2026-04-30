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Bajo la convicción de que ningún gobierno podrá doblegar al pueblo cubano, los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos respaldan como organización de la sociedad civil el movimiento Mi firma por la Patria.

Mileidys Varela López, coordinadora provincial de los CDR en el territorio sureño, en acto público víspera al Día Internacional de los Trabajadores convocó a la membrecía y a sus familias a continuar ratificando el compromiso con la defensa del país y en contra del bloqueo económico del Gobierno de los Estados Unidos.

Explicó que en condición de cederistas, además de en sus centros de trabajo y estudiantiles, los jubilados, las amas de casa, trabajadores por cuenta propia pueden acudir a los sitios abiertos con libros de firmas en las circunscripciones de todos los municipios sureños para apoyar la declaración del Gobierno revolucionario cubano emitida en la jornada del 17 de abril.

Aseguró la dirigente que como respuesta a un contexto de bloqueo, calumnias y agresiones mediáticas, cada cederista al estampar su rúbrica cumple con su deber supremo consagrado en la Constitución de defender la Patria y su compromiso activo con el presente y futuro del país.